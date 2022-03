Na rubrica do programa "As Três da Manhã", a humorista analisou a nova edição do "Big Brother Famosos", da TVI.

Na emissão da passada sexta-feira, dia 4 de março, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques voltou a 'espreitar para dentro da casa mais vigiada do país'. "Cristina Ferreira resolveu reinventar o conceito de famoso, apesar deste já estar há muito definido no dicionário como 'que ou quem é conhecido do grande público; que tem muita fama; sinónimo de afamado, célebre, notável e renomado'. E antónimo de concorrente do 'Big Brother Famosos 2022'", brincou Joana Marques. Em "Extremamente Desagradável", destacou a entrada do ex-futebolista Daniel Kenedy. "Em comum com Jardel tem o facto de ser poupado. Em vez de irem para clínicas de reabilitação - para tratar dos seus vícios e tendo de pagar -, vão para o 'Big Brother' e ainda lhes pagam", gracejou. Veja aqui o vídeo.