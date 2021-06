"Ele bate-me aos pontos no que toca a ser desagradável com terceiros", começou por gracejar a humorista na emissão desta terça-feira, dia 15 de junho, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença.

Durante a emissão, Joana Marques relembrou que o cantor mandou calar Ana Marques, que também conduz a emissão do programa. "Oh Ana, podes calar-te um pouquinho? Vê lá estas imagens", frisou Marco Paulo. Surpreendida pelo artista, a apresentadora apenas respondeu "ai desculpa, me calei".

"É muito injusto porque se há coisa que a Ana Marques não faz o programa todo é falar muito. Pura e simplesmente porque o Marco Paulo não deixa. É uma espécie de eucalipto de fala: seca tudo em seu redor", frisou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Na emissão de segunda-feira, dia 14 de junho, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques também analisou o novo formato da SIC. "Não queria ver, andava a evitar. Já tinha visto que andava por lá, mas queria manter-me longe. Mas tive de ir ver. 'Alô Marco Paulo' é o nome e é também o que disseram os extraterrestres quando lhe ligaram de Marte", gracejou a humorista.

"Podia dizer que Marco Paulo é maior que Portugal... mas seria insuficiente. Marco Paulo é maior que a Península Ibérica, do que a Europa, do que o mundo. Marco Paulo vive num sistema solar muito próprio em que ele, evidentemente, é o sol", brincou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Todos os assuntos lembram ao Marco Paulo o seu tema favorito, que é Marco Paulo", resumiu.

