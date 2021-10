A entrevista da humorista em “Alta Definição”, na SIC, e a conversa entre o apresentador e Maria Cerqueira Gomes, na TVI, foram para o ar ao início da tarde do passado sábado.

Na emissão desta terça-feira, dia 26 de outubro, Joana Marques analisou a entrevista de Ruben Rua no programa "Conta-me". "Este fim de semana, ao mesmo tempo que na SIC dava o 'Alta Definição' com aquela histérica de que falámos ontem, na TVI, Ruben Rua foi convidado do programa 'Conta-me'", lembrou.

"Não tenho nenhuma obsessão pelo Ruben, ele é que anda a dar muitas entrevistas. Eu vou mais longe: não tenho nenhuma obsessão por ele e acho que eu e ele poderíamos ser bons amigos", sublinhou Joana Marques.

