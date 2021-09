João Bettencourt, que vestiu a pele de Lucas em "Amor Amor", da SIC, é a mais recente contratação da TVI. O ator de 19 anos vai integrar o elenco de "Quero é Viver", a nova novela da estação de Queluz de Baixo.

Segundo a TV 7 Dias, João Bettencourt vai vestir a pele de Matias Lobo, filho de Natália (Fernanda Serrano) e Frederico (Diogo Infante), um jovem estudante de publicidade que pretende seguir as pisadas do avô.

Em comunicado, a TVI confirmou que o ator irá fazer parte do elenco e que as as gravações do novo projeto de ficção já arrancaram. O elenco conta ainda com Diogo Infante, Fernanda Serrano e Thiago Rodrigues, Fernanda Serrano, Joana Seixas, Rita Pereira e Sara Barradas.

"Esta é a história que dá mote a mais um grande sucesso de ficção da TVI, produzido pela Plural, com direção de projeto de Manuel Amaro da Costa", frisa o canal.