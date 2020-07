João Fernando Ramos, jornalista da RTP que conduzia o "Jornal 2" (RTP2), deixou esta sexta-feira o canal para abraçar um novo desafio na TVI. De acordo com as informações já conhecidas, o pivô vai assumir os comandos de toda a TVI Porto a partir de 1 de setembro.

Nas redes sociais, Teresa Paixão, diretora da RTP2, agradeceu a colaboração de João Fernando Ramos. "O João Fernando Ramos deixa hoje a RTP 2 e o Jornal 2 e vai partir para outra experiência profissional. Do João sempre recebi atenções pessoais e profissionais. Sabemos que o legado que nos deixaram outros colegas no 'Jornal 2' foi honrado pelo João (confirmado por fundadores como Joaquim Letria a quem agradeço as manifestações de apreço que nos manda) e por isso agradecemos e desejamos as maiores felicidades", escreveu no texto publicado no Facebook.

Na sua página no Facebook, o jornalista frisou que "estes são os dias para agradecer o muito que aprendi e vivi na RTP". "Sobre o novo projeto, falarei no tempo certo, depois deste virar de página. O meu último grande sonho na RTP foi o 'Jornal '2, que teve um novo e ousado formato. Foi tremendamente gratificante fazer este jornal e trabalhar com a Teresa Paixão e antes com o Elisio Oliveira na direção da RTP 2. Estou imensamente grato a todos os que se juntaram para fazer este Jornal 2. São anos inesquecíveis. Obrigado amigos", escreveu.