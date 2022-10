John Oliver voltou a meter-se com a sua "casa", o estúdio do seu programa "Last Week Tonight".

Após piadas com críticas à mistura à Warner Bros. Discovery por ter cancelado o filme "Batgirl" e anteriormente aos serviços da AT&T, o comediante britânica gozou com a própria HBO no seu mais recente programa no domingo à noite.

No segmento principal dedicado aos direitos transgéneros e aproveitando a frustração de uma rapariga transgénero por não poder usar a casa de banho feminina na escola, John Oliver aproveitou para brincar com as cenas escuras "por opção criativa" da série "House of the Dragon" que motivaram as críticas de tantos espectadores.

"Isto é brutal. É tão sombrio/escuro que é genuinamente difícil de ver – o que também seria, por coincidência, um slogan bastante preciso para 'House of the Dragon'", esclareceu.

Apropriadamente, apareceu de imediato no programa um poster do 'spinoff' de "A Guerra dos Tronos" com o slogan: "It’s so dark that it’s genuinely hard to watch".

As críticas dos espectadores centraram-se principalmente no sétimo episódio de "House of the Dragon", do realizador Miguel Sapochnik, com várias cenas cruciais para história.

A própria HBO Max teve de reagir após muitas das reações ao lançamento de "Driftmark" terem a mesma queixa: que as cenas estão tão mal iluminadas que mal se percebia o que se estava a passar.

"Vou precisar que a HBO Max emita um pedido de desculpa por escrito por um episódio inteiro literalmente de ecrã escuro. Isto é ridículo", escreveu Stephen "@zephyr757".

"Apreciamos que nos tenha contactado sobre uma cena noturna do episódio 7 de 'House of the Dragon' aparecer escura no seu ecrã. A iluminação fraca desta cena foi uma decisão criativa intencional. Obrigado!", respondeu a plataforma.

Vários espectadores compararam este episódio a "The Long Night", da oitava temporada de "A Guerra dos Tronos", também realizado por Miguel Sapochnik, que também defendeu que as cenas escuras tinham a ver com o contexto da história.

"'House of the Dragon' a continuar a tradição clássica de 'A Guerra dos Tronos' de tornar um episódio tão escuro que quase não se consegue ver. Miguel Sapochnik é um realizador muito bom, mas o episódio desta noite tem alguma da pior fotografia noturna que literalmente alguma vez vi", escreveu um fã descontente.

"Este episódio de 'House of the Dragon' é tão escuro que não se consegue ver. Nesta fase, mais valia ter desligado o meu ecrã e ouvi-lo", escreveu outro.

Outra reação: "As imagens noturnas em 'House of the Dragon' são simplesmente muito escuras. Estas cenas seriam tão épicas se eu pudesse realmente ver o que estava a acontecer".