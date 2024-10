Jon Stewart não vai a lado nenhum: o comediante prolongou o seu contrato e vai continuar ‘no ar’ todas as segundas-feiras no “The Daily Show” em 2025.

Isto significa que continuará a comentar e a gozar com as notícias da atualidade, seja a presidência dos EUA entregue a Kamala Harris ou Donald Trump a 5 de novembro.

Em janeiro, fora anunciado o seu regresso surpreendente ao programa que apresentou no Comedy Central entre 1999 e 2015 para o ciclo eleitoral das presidenciais norte-americanas. Nessa altura, também foi contratado como produtor executivo para ajudar "moldar" a próxima fase do programa entre 2024 e 2025.

"O intelecto incisivo e a inteligência afiada do Jon fazem dele uma das vozes mais importantes nos comentários políticos e culturais da atualidade. A sua capacidade de cortar o ruído e fornecer observações claras é exatamente o que precisamos, e é por isso que estamos entusiasmados por tê-lo a liderar o 'The Daily Show' durante mais um ano, referiu o presidente e diretor executivo dos estúdios Showtime/MTV Entertainment, num comunicado divulgado na segunda-feira.

O prolongamento do contrato não é uma grande surpresa já que este regresso se revelou muito popular, aumentando as audiências tanto do Comedy Central como o impacto cultural do "The Daily Show".

Os outros programas da semana serão apresentados por Ronny Chieng, Jordan Klepper, Michael Kosta e Desi Lydic.