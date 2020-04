"Há dois dias, fiz o que tenho feito desde o início da pandemia. Sugeri uma música para fechar o 'Jornal da Tarde': GNR/Isabel Silvestre - 'Pronúncia do Norte'. Não esperava com isso explicar os motivos da exponencial diferença de número de mortos e infetados pela COVID-19 entre o norte e o resto do país! Essa explicação já a demos há muito na RTP porque o fenómeno tem semanas", começa por frisar, explicando que "quis com isso homenagear a região do país mais martirizada pela pandemia".

No post, o jornalista relembra que disse que "o vírus não distingue educação, cultura, pontos cardeais, nem pronúncias". "Não ataquei ninguém, não fiz qualquer referência a erros de qualquer estação concorrente. Tudo o que disse é factual. Aparentemente, aos olhos de alguns colegas de profissão - poucos, felizmente - o que fiz é mais grave do que dizer-se e escrever-se que 35% da população portuguesa morre ou está infetada porque é 'menos educada, mais pobre e envelhecida'. Sim, porque o problema não foi apenas aquele título. Aquilo foi dito na reportagem em causa", sublinha.

"Desde o início da Pandemia, apresentei o Jornal da Tarde, pelo menos 18 dias. Fechamos praticamente todos com música sugerida por mim. Italiana, quando o surto devastou Itália. Espanhola, quando a epidemia derrotou Espanha. Mas agora que o Norte de Portugal ultrapassou os dez mil infetados, não podia fazer qualquer referência à região sob pena de melindrar quem dividiu em vez de unir, com um 'erro grosseiro' - como os próprios admitiram - que não deveria ter ocorrido nem ali 'nem em jornal nenhum'?! A sério?! A isto chama-se 'virar o bico ao prego'", acrescenta Hélder Silva.

"Como português e não como jornalista ou nortenho, registo com agrado o pedido de desculpas da TVI. Na RTP, vários diretores demitiram-se ou foram demitidos por muito menos. Já pedi desculpas muitas vezes quando errei e mesmo quando disso não tinha qualquer responsabilidade Registo igualmente algo que não deixa de ser paradoxal. Que alguns profissionais que mais escrutinam a sociedade - poucos, felizmente - sejam tão susceptíveis ao escrutínio dos seus próprios erros. A esses colegas de profissão que se sentiram muito ofendidos, aceitem por favor as minhas desculpas! Agora vou focar-me em fazer o que sempre tentei fazer com rigor: notícias", remata.