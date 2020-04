No arranque da emissão de "Jornal das 8" desta quarta-feira, dia 22 de abril, José Alberto Carvalho deixou uma mensagem especial sobre o Dia Mundial da Terra e o momento de crise pandémica que o mundo enfrenta.

"Há poucos meses, as florestas ardiam na Austrália, extinguiam-se colónias de animais e plantas raras. A Sibéria tinha temperaturas de primavera. Nova Deli fechou, não por causa de um vírus, mas por causa da poluição atmosférica. O gelo estava mais fino do que nunca", lembrou o jornalista da TVI.

"Agora, o mundo parou. Os seres humanos limitam-se a sobreviver e o que é que acontece? Os animais voltaram, as cores voltaram. Há pássaros pretos, de bico laranja, as cidades, Nova Deli incluída, saíram do nevoeiro", acrescentou José Alberto Carvalho.

"No Dia Mundial da Terra, José Alberto Carvalho abriu o 'Jornal das 8' com o suspiro do nosso planeta. Porque nem todas as notícias do novo coronavírus são más", frisa o canal nas redes sociais.

Nas redes sociais, o vídeo soma mais de 260 mil visualizações e cerca de cinco mil partilhas.

