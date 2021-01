Na emissão desta quarta-feira, dia 20 de janeiro, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa Rita Ribeiro, Luísa Castel-Branco e Carla Vasconcelos. Na rubrica "Estamos Entre Mulheres", o orgasmo foi o tema principal da conversa entre as convidadas do talk show das tardes da TVI.

Na sua página no Instagram, José Carlos Malato comentou o tema escolhido para o debate no programa "Goucha". "Haja libido…e paciência para estes conteúdos vespertinos, nos dias que correm!", escreveu o apresentador da RTP1 nas Stories da rede social.

Veja a publicação: