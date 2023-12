José Carlos Pereira foi um dos convidados da emissão de "Dois às 10" desta terça-feira, dia 19 de dezembro. Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ator revelou que vai deixar a novela "Festa é Festa", da TVI.

"Hoje é o meu último dia de gravações no 'Festa é Festa', a medicina estética está cada vez mais a ocupar o meu tempo", contou José Carlos Pereira no programa das manhãs do canal.

"Sei que vou sentir saudades, mas quem trabalha neste meio sabe que haverá sempre um bichinho. Sei que não vou ficar por aqui mas, neste momento, o meu ‘até já’ é em relação em 2024, para investir na minha carreira como médico de medicina estética", explicou.