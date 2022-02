José Castelo Branco esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI. Na entrevista, o socialite revelou que está a ser preparado um documentário sobre a sua vida com Betty Grafstein.

"O documentário que está a ser feito é sobre a nossa vida, está a ser negociado por uma série de produtoras e uma delas é a Netflix", contou José Castelo Branco

"Falo quase sempre em inglês para ser um documentário internacional, mas algumas partes também falo em português. Nós temos uma história de vida, tanto eu como a Betty, que vale a pena ficar imortalizada", acrescrescentou.