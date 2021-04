José Cid foi um dos convidados da emissão da passada quinta-feira, dia 1 de abril, de "5 para a meia-noite". No programa, o músico foi desafiado por Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha a participar na rubrica "Pressão no Ar".

No segmento do talk show, o artista revelou que "preferia ter nascido nos Estados Unidos". "Desde que não tivesse de enfrentar ou confrontar com o Donald Trump", frisou José Cid. "

Na rubrica "Pressão no Ar", o músico revelou ainda a situação mais embaraçosa pela qual passou. "Ter de pagar o fisco e não ter dinheiro para o pagar. Não fugi aos impostos, mas não tinha dinheiro", contou.

Veja aqui o vídeo.