José Condessa foi um dos convidados da emissão desta quinta-feira, dia 8 de abril, do programa "5 para a meia-noite". No talk show da RTP1, o ator da TVI foi desafiado por Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha a participar na "Pressão no Ar".

"Quantas nudes recebes numa semana? Em média, vá", perguntou o apresentador. "Ui. Tenho de fazer contas. São algumas. Mais de homem... eu não as abro, percebes logo pelos emojis", respondeu José Condessa.

Na rubrica, Inês Lopes Gonçalves lembrou que a "TVI coloca imagens tuas em tronco nu". "Na altura da promoção da novela, começaram a sair quatro ou cinco fotografias em tronco nu e eu não achei muita piada. Não gostava de ser conhecido pelo meu exterior", frisou o ator.

Veja aqui o vídeo.