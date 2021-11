José Rodrigues dos Santos esteve esta quinta-feira, dia 26 de novembro, no "5 para a meia-noite". No talk show da RTP1, o jornalista foi desafiado por Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha a participar na rubrica "Pressão no Ar".

"Tentaram levar-te para a CNN Portugal? E para a CMTV?", questionaram os apresentadores do programa. O jornalista revelou que não recebeu convites, mas que já foi desafiado a sair da RTP1. "Sempre fiquei na RTP por menos dinheiro do que me ofereceram", contou.

"Ganho mais como escritor do que como jornalista", revelou José Rodrigues dos Santos.

Veja aqui o vídeo.