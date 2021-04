Vladislav Ivanov, modelo russo de 27 anos, participou durante três meses no concurso de talentos "Produce Camp". Apesar de pedir todas as semanas para sair do concurso de boy bands, o jovem chegou à final e era um dos concorrentes mais populares.

O modelo russo juntou-se à competição quase por engano. Inicialmente, Vladislav Ivanov foi contratado como tradutor, mas os produtores do programa de talentos chinês gostaram da imagem do jovem e desafiaram-no a participar. Apesar de não se identificar com o formato e depois de muitas pressões, acabou por aceitar... arrependo-se da decisão na primeira semana de "Produce Camp".

Depois da primeira experiência em palco, o russo tentou sair do programa, mas descobriu que teria de pagar um multa por incumprimento de contrato. Então, a sua única esperança era ser expulso pelo público.

Semana após semana, Vladislav Ivanov esforçou-se para fazer más atuações. Apesar da falta de entusiasmo e dos vários pedidos para sair, os espectadores decidiram contrariar o concorrente, que chegou à grande final do programa de talentos.

Veja uma das atuações: