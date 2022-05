Na emissão desta segunda-feira, dia 30 de maio, Judite Sousa entrou em direto no programa "Dois às 10" a partir Windsor, no Reino Unido. A jornalista está a acompanhar o Jubileu de Platina da Rainha Isabel II.

Durante a conversa com os apresentadores do programa da TVI, Judite Sousa trocou duas vezes o nome a Cláudio Ramos. "Bom dia, Maria e Carlos", disse a apresentadora no início do direto.

No final, o apresentador brincou com o momento. "A ver uma coisa importante: é se durante estes três dias a Judite me chama Cláudio algum dia", gracejou. "Ai que ninguém lhe diga nada", acrescentou.

"Mas é porque ela tem um grande amigo chamado Carlos Ramos, é por isso", explicou Cláudio Ramos.