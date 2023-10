Júlia Pinheiro foi a convidada da emissão do passado sábado, dia 14 de outubro, de "Alta Definição".

No programa da SIC, a apresentadora falou sobre os cinco anos do seu talk show."Às vezes, saio daqui com o coração muito avariado", confessou em entrevista a Daniel Oliveira.

“Saio às vezes com um grande peso porque gostaria de ter as soluções daquilo que as pessoas nos trazem como problemas", contou a apresentadora, acrescentando que o programa a "tornou tremendamente mais sensível e humilde".

"O [programa] mudou-me muito. Sou uma pessoa inteiramente diferente", sublinhou.