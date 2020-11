Júlio Isidro está infetado com o novo coronavírus. À revista Flash, o apresentador da RTP1 confirmou a notícia, acrescentando que está "muito bem e sem sintomas de maior".

"Fiz o teste depois de um colega meu ter dado sinais uns dias antes (...) Tenho sinusite, a habitual da estação, e um bocadinho de dor de cabeça, mas também não é novo. Por isso quando fiz o teste e deu positivo fiquei surpreendido", confirmou o apresentador à revista.

À publicação, o apresentador explicou ainda que quando pensa ter febre "toma um ben-u-ron" e um "duche de água fria e o que possa passar por febre desaparece". "O máximo que tive foi 37", conta o apresentador de 75 anos.

"[Quando liguei para a Saúde 24] Perguntavam-me se tinha febre, tosse, cansaço... o habitual para a despistagem... e eu dizia tudo que não. As dores do corpo tenho... mas porque já tenho 75 anos e são próprias da idade, mas de resto está tudo bem", contou Júlio Isidro.

À Flash, o apresentador frisou ainda estar "atento a todas as mudanças". "Mesmo assim acho que, pelo que percebi, o pior já passou. Mas a ver vamos. Só não quero ocupar uma cama de hospital, que todos já vimos que estão bem cheios. Para já estou em casa, confinado e vai ser assim até dar negativo", expliciu.

"Do meu confinamento, aqui estarei a ver o programa gravado em agosto, desejoso de voltar aos estúdios para continuar a fazer da televisão a minha razão de ser. 'Inesquecível' hoje às 23 horas e amanhã domingo às 16H30 na RTP Memória", lembrou ainda o apresentador na sua página no Facebook.

O apresentador da RTP vai participar na tarde deste sábado, dia 21 de novembro, uma emissão online e em direto dedicada ao Dia Mundial da Televisão. "Debate: A televisão ainda é relevante" vai contar ainda com a participação do jornalista Daniel Catalão e da professora e investigadora Felisbela Lopes. A transmissão poderá ser vista no Facebook da Communitas (Think Tank do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade - CECS - da Universidade do Minho), a partir das 18h00.

O apresentador gravou ainda um "vídeo para a TVI e uma outra coisa para a RTP". "Estou ótimo", sublinha.

Há uma semana, no dia 12 de novembro, Júlio Isidro contou que ia quatro dias por semana à RTP. "Mesmo nesta emergência, vou à televisão quatro dias por semana, três para editar as peças que contam as vidas dos meus convidados, e um para gravar dois 'Inesquecíveis'. Em semanas alternadas, gravo dois 'Trás prá frente' com os meus queridos companheiros", explicou.

"Vou protegido, a máscara que mudo após quatro horas, as mãos lavadas quase que compulsivamente, e muito álcool-gel. Quase não saio da semi obscuridade da sala de edição que partilho com o editor Sérgio Alexandre, já um amigo", contou.

