Justin Bieber segue à frente na corrida para os MTV EMAs 2021, com oito nomeações, anunciou a MTV esta semana. O canadiano foi indicado para Melhor Artista, Melhor Pop, Melhor Vídeo ("Peaches"), Best Collaboration ao lado de The Kid LAROI, Melhores Fãs e Melhor Canção – duas vezes, por "Peaches", com Daniel Caesar e Giveon, e "STAY", com The Kid LAROI.

Doja Cat e Lil Nas X surgem em segundo lugar, com seis nomeações cada - e ambos para Melhor Canção, Melhor Vídeo e Melhor Colaboração. Ed Sheeran e os estreantes nos EMAs Olivia Rodrigo e The Kid LAROI seguem-nos de perto com cinco indicações cada, contando com Melhor Pop e Melhor Canção para Sheeran e Rodrigo.

Para Best Portuguese Act - categoria que distingue os artistas de cada país que mais se destacaram no panorama musical e de entretenimento ao longo do último ano - estão nomeados Bárbara Tinoco, Diogo Piçarra, NENNY, Plutónio e Wet Bed Gang. O vencedor será escolhido pelos fãs.

A 28.ª edição dos MTV EMAs 2021 vai decorrer no dia 14 de novembro, contando com uma transmissão global em mais de 180 países e regiões a partir da Papp László Budapest Sportaréna, em Budapeste, na Hungria.

Em Portugal, a cerimónia será transmitida pela MTV Portugal, a partir das 20h00.

Veja a lista completa de nomeados:

Melhor Artista:

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Melhor Pop:

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Melhor Canção:

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo - Drivers License

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

Melhor Vídeo:

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Normani ft. Cardi B - Wild Side

Taylor Swift – willow

Melhor Colaboração:

Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Lil Nas X, Jack Harlow - INDUSTRY BABY

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix)

Melhor Novo Artista:

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid LAROI

Melhor Eletrónica:

Calvin Harris

David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Melhor Rock:

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Melhor Artista Alternativo:

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

WILLOW

YUNGBLUD

Melhor Artista Latino:

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Melhor Hip-Hop:

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Melhor K-Pop:

BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

TWICE

Melhor Grupo:

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Melhor Push:

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN

Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid LAROI

Melhores Fãs:

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Video for Good:

Billie Eilish - Your Power

Demi Lovato - Dancing With The Devil

girl in red – Serotonin

H.E.R. - Fight For You

Harry Styles - Treat People With Kindness

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Best US Act:

Ariana Grande

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Best Portuguese Act:

Bárbara Tinoco

Diogo Piçarra

Nenny

Plutónio

Wet Bed Gang