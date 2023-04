Depois do sucesso e prémios com as minisséries "Mildred Pierce" em 2011 e "Mare of Easttown" em 2021, Kate Winslet está de volta à HBO.

No âmbito do evento mediático em que foi anunciada a mudança de nome da plataforma HBO Max para Max a partir de 23 de maio, foi divulgado o trailer da sátira política "The Regime" ["O Regime", em tradução literal].

Com estreia anunciada apenas para 2024, a acompanhar as imagens que sugerem muita intriga política e abuso de poder está uma discreta descrição oficial da minissérie que diz que "conta a história de um ano dentro dos muros do palácio de um moderno regime europeu autoritário que se começa a desfazer".

Apesar do claro foco na vencedora do Óscar como "Madam Chancellor" a perder o controlo da situação, o elenco junta talentos como Martha Plimpton, Matthias Schoenaerts, Andrea Riseborough e Hugh Grant.

Anteriormente anunciada como "The Palace", a produção tem na ficha técnica Will Tracy e Frank Rich, um duo ligado à série "Succession", e o lendário realizador britânico Stephen Frears, conhecido por filmes como "A Minha Bela Lavandaria", "Anatomia do Golpe", "Estranhos de Passagem", "A Rainha" e "Filomena", e a minissérie "A Very English Scandal".

