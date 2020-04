A produção de "Killing Eve" decidiu dar uma prenda aos fãs que estão de quarentena devido à pandemia da COVID-19 e antecipar a estreia dos novos episódios - a terceira temporada estreou esta segunda-feira, dia 13 de abril, na HBO Portugal, duas semanas antes do previsto inicialmente.

A nova temporada vai dar continuidade à história das duas protagonistas "com um longo passado, obcecadas uma pela outra, que tentam agora desesperadamente viver as suas vidas, sem a sua 'droga' favorita". "Para Villanelle, a assassina sem trabalho, Eve está morta. Para Eve, a ex-agente do MI6 escondida, Villanelle nunca a vai encontrar. Tudo parece estar bem até que uma morte chocante e próxima as coloca novamente em contato", avança o serviço de streaming, deixando um aviso: "A viagem de reencontro irá custar-lhes amigos, família e lealdade... e talvez um pouco das suas almas".

A terceira temporada vai contar ainda com caras novas no elenco, incluindo Harriet Walter ("Succession"), Danny Sapani ("Harlots"), Gemma Whelan ("A Guerra Dos Tronos"), Camille Cottin ("Dix pour cent"), Steve Pemberton ("Inside No. 9"), Raj Bajaj ("Um Príncipe de Natal: O Casamento Real"), Turlough Convery ("Ready Player One: Jogador 1"), Pedja Bjelac ("Harry Potter e o Cálice de Fogo") e Evgenia Dodina ("One Week And a Day").

A escritora britânica Suzanne Heathcote ("Fear the Walking Dead") é a principal guionista e produtora executiva da terceira temporada, dando continuidade à tradição de passar o testemunho a uma nova voz feminina. Sally Woodward Gentle, Lee Morris, Phoebe Waller-Bridge, Gina Mingacci, Damon Thomas, Jeff Melvoin, Suzanne Heathcote e Sandra Oh são os produtores executivos.

Veja o trailer: