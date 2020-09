Kim Kardashian anunciou esta terça-feira, dia 8 de setembro, que a próxima temporada do reality show "Keeping up with the Kardashians", que tem estreia marcada para 2021, será a última. "Enquanto família, tomámos a difícil decisão de dizer adeus ao ‘Keeping Up with the Kardashians", escreveu nas redes sociais.

"Depois de 14 anos, 20 temporadas, centenas de episódios e inúmeros programas derivados, estamos mais do que agradecidos a todos os que nos viram durante todos estes anos", escreveu a socialite e empresária na sua conta no Instagram. No texto, Kim Kardashian recorda que viveu "momentos bons e maus": "Alegrias, lágrimas, muitos relacionamentos e filhos.Vamos sempre valorizar as memórias maravilhosas e as inúmeras pessoas que conhecemos ao longo do caminho". A estrela agradeceu ainda a todas as equipas que trabalharam no programa de televisão, deixando um 'obrigado' especial ao apresentador Ryan Seacrest, responsável pela ideia para o reality show, e ao canal E!. "Sem o 'Keeping Up With The Kardashians' não estaria onde estou hoje. Sou incrivelmente agradecida a todos que viram e me apoiaram a mim e à minha família nestes últimos 14 anos. Este programa tornou-nos em quem nós somos hoje", sublinhou.

Em 2017, “Keeping Up With The Kardashians”, reality show do clã Kardashian, foi renovado por mais cinco temporadas pelos canal norte-americano E!. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o valor total do contrato rondava os 150 milhões de dólares.

No contrato assinado há três anos, previa que o reality show estivesse em antena, pelo menos, até à 20ª temporada.

"O efeito Kardashian tem uma força inquestionável na cultura pop, suscitam regularmente conversas culturais. Apesar das suas vidas seguirem diferentes direções, o laço profundo e a entreajuda da família nunca estremecem. A família vem sempre em primeiro e isso estará sempre presente na nova temporada desta famosa série", frisou o canal aquando da estreia da temporada de 2017.