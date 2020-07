"A Gabby Duran, a minha personagem, é uma aventureira, gosta de dar a opinião... também gosta de se divertir, preocupa-se muito com a sua família, com as crianças e com os clientes. E gosta de estar sempre na moda", descreve a atriz.

Em conversa com o SAPO Mag, a protagonista da série confessa que sentiu uma ligação imediata à personagem. "Quando diz o casting, fiquei tipo: 'oh meu Deus, preciso de conseguir este papel'. Tive uma ligação especial com a Gabby desde a primeira vez que li o guião. Queria muito ir ao casting e fui chamada de volta para outra audição... depois, recebi uma chamada do produtor e fiquei. Mas foi um processo longo", recorda.

"O maior desafio de fazer esta série? Bem, na verdade filmámos os episódios em Vancouver, no Canadá, o que me obriga a mudar-me durante seis meses ou um ano. Vou viver para lá e é realmente um país frio e chuvoso", conta. "Trabalhar com este elenco e com toda a equipa tem sido fantástico. É uma experiência realmente fantástica", acrescenta.

Kylie Cantrall recorda ainda ao SAPO Mag que sempre sonhou com o mundo do entretenimento. "Cresci no meio do mundo do entretenimento porque o meu pai foi produtor musical e a minha mãe era coreógrafa de uma banda. Sempre tive perto do mundo da música e sempre quis ser artista. Foi algo que surgiu desde pequena. Mas a representação surgiu um pouco mais tarde, quando um dos meus agente me marcou um casting", conta, recordando que achava que não tinha "muito talento" para representar.

"Percebi que tinha de trabalhar muito para conseguir fazer o que queria. Por isso, comecei a treinar muito para os papéis. Demorou algum tempo até chegar onde estou e representar... mas valeu a pena porque gosto imenso", confessa ainda em conversa com o SAPO Mag.