O final de "La Casa de Papel" aproxima-se e as pistas sobre os novos episódios têm alimentado as teorias dos fãs. Para já, a Netflix ainda não confirmou a data do arranque da quinta e última parte, mas o jornal A Marca revelou recentemente que o serviço de streaming prevê estrear a nova temporada no verão.

Nas redes sociais, Pedro Alonso, ator que veste a pele de Berlim na produção espanhola, partilhou um vídeo e uma mensagem que deixou os fãs intrigados. No texto, o ator adianta que a sua personagem vai viver um momento "perturbador".

"Ao tirar as fotos, o meu irmão diz-me: 'agora sim, agora vejo algo perturbador nos teus olhos'. Perturbador. Assustador. É engraçado. Para mim, era sobre o amor. Talvez também seja uma mensagem estranha para um tempo futuro, quando for a hora olhar para a ferida. Quase para a personagem, mas também para o ator, de certa forma", escreveu.

No texto, Pedro Alonso revela que filou a cena com Álvaro Morte, ator que veste a pele de Professor em "La Casa de Papel".

Veja a publicação: