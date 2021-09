Úrsula Corberó vestiu a pele e viveu as aventuras de Tóquio ao longo de quatro anos. Com o fim de "La Case de Papel" a aproximar-se, a Netflix decidiu partilhar com os fãs alguns momentos dos bastidores das gravações.

Esta sexta-feira, dia 17 de setembro, o serviço de streaming revelou imagens do último dia de Úrsula Corberó nas gravações da quinta e última temporada da produção.

"Tóquio acompanha Úrsula há quatro anos, e esta é sua última e emocionante despedida, neste clipe do documentário da Netflix 'La Casa De Papel: De Tóquio a Berlim'", resume a produção da série espanhola.

Veja aqui o vídeo.