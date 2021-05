Este domingo, dia 30 de maio, a TVI emitiu um episódio especial de "All Together Now Portugal". A emissão do programa de talentos contou com a participação de concorrentes que não passaram na primeira fase.

Miguel Moura foi um dos protagonistas da emissão. No palco da Altice Arena, em Lisboa, o jovem interpretou o tema "Estrela da Tarde" e emocionou todos os jurados. "Eu já fui o Miguel (...) O que ele faz é muito honesto. Muito verdadeiro", frisou Gisela João, em lágrimas.

Veja aqui a atuação.

"O momento em que o Miguel entrou no público e os jurados todos o receberam em êxtase vai ficar para sempre na minha memória. Foi tão emocionante que ficou no coração de todos", escreveu Cristina Ferreira na sua conta no Instagram.

Nas redes sociais, Zé Manel, jurado do programa, também reagiu ao momento. "No final de um programa, inevitavelmente, são poucos os que nos ficam na memória a ponto de os querermos ouvir num disco. O Miguel é esse concorrente neste programa", acrescentou o músico.

Veja os vídeos: