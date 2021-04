Depois de ser surpreendida pelos mentores com uma atuação de Carolina Deslandes e Marisa Liz, este domingo, dia 18 de abril, na gala da final do "The Voice Kids", Catarina Furtado preparou um momento especial para os músicos.

Na reta final do programa de talentos da RTP1, a apresentadora chamou a palco as mães de Carlão, Fernando Daniel, Carolina Deslandes e de Marisa Liz. Ao serem surpreendidos, os mentores não esconderam as emoções.

Nas redes sociais, a surpresa preparada por Catarina Furtado e pela produção do "The Voice Kids" foi elogiada pelos espectadores.

Na gala, a produção recordou ainda alguns dos melhores momentos dos mentores - veja aqui.

Leia algumas das reações: