Na gala deste domingo, dia 28 de janeiro, do "Big Brother - Desafio Final", Cláudio Ramos reagiu às polémicas declarações de Leandro. No reality show da TVI, o cantor confessou que agrediu a sua cadela, adiantando que viu o seu filho a sangrar do nariz e pensou que o animal tinha atacado a criança.

"Perante a mediatização que provocou a reação e as declarações que o concorrente Leandro fez no programa, na semana passada, importa referir que nem a TVI, nem a Endemol, nem o seu apresentador se revêem nas mesmas afirmações", frisou o apresentador.

Na manhã desta segunda-feira, dia 29 de janeiro, Leandro reagiu às declarações de Cláudio Ramos.

No comunicado, o cantor "lamenta a incoerência por parte da TVI, Endemol e do apresentador". "Infelizmente a incoerência, ingratidão, falta de sensibilidade, estão patentes no discurso que ontem foi produzido durante um evento televisivo de grande audiência. Lamento também ainda alimentarem uma situação à qual, judicialmente, é uma difamação e uma ostentação ao ódio por parte de uma instituição que não tem qualquer base de fundamento nem de prova ao qual me acusava e me acusa atualmente. Irei levar toda esta situação às instâncias judiciais para provar toda a minha inocência, mais uma vez, mediante a justiça", escreveu Leandro nas redes sociais.

No texto, o artista diz que não irá falar "mais nada sobre o assunto": "Lamento a comunicação social prestar desta forma e ostentar cada dia que passa o ódio nas pessoas com noticias que não corresponde a uma realidade. Lamento muito existir pessoas incoerentes na realidade dos factos e da vida real. Não mudarei nenhuma vírgula, não farei nada diferente do que fiz até hoje".

"Serei sempre fiel aos meus princípios, serei sempre um protetor dos meus filhos, da minha família e do meu público. Obrigado a todos que estiveram e estão no meu lado. A partir deste momento, este assunto para mim só terá bases nas instâncias judiciais. Mais uma vez, obrigado", rematou.