Um dos episódios da próxima temporada de "Lei e Ordem: Unidade Especial" deverá ser inspirado na mediática batalha judicial entre o antigo casal Johnny Depp e Amber Heard, avançou a revista norte-americana Newsweek.

A pista vem das fotografias da rodagem na cidade de Nova Iorque que mostram a protagonista Mariska Hargitay como a Capitão Liv Benson escoltando a personagem interpretada por Julia Goldani Telles à saída de um tribunal, rodeados de grande aparato mediático.

À sua volta surgem pessoas do público a segurar cartazes com slogans como "Time Austin" [Equipa Austin] e "Time Kelsey" [Equipa Kelsey] que remetem para cenas que se viram no exterior no tribunal em Fairfax, no estado da Virgínia, durante o julgamento do caso de difamação que opôs os dois atores em maio e junho.

Em junho, um júri de sete pessoas decidiu que Depp deveria ser indemnizado em mais de 10 milhões de dólares em perdas e danos, após determinar que uma coluna escrita em 2018 por Heard para o jornal The Washington Post era difamatória contra o ator.

Heard, que também processou Depp por difamação, conseguiu que o ex-marido fosse condenado a pagar dois milhões.

"Lei e Ordem: Unidade Especial" é um "spin-off" da série "Lei e Ordem" e centra-se numa unidade especial do departamento policial de Nova Iorque que investiga crimes sexuais.

A entrar na sua 24.ª temporada em setembro, a série é conhecida por inspirar vários dos seus episódios em casos reais, nomeadamente de abuso sexual e violência doméstica, o que já lhe valeu inúmeras citações e aplausos de comunidades organizacionais devido aos problemas sociais que aborda.

Todo o elenco é também reconhecido pelo trabalho que tem vindo a desenvolver fora do ecrã para promover a saúde e segurança pessoal entre outros trabalhos voluntários e iniciativas comunitárias.