A SIC vai apostar num novo reality show.

"A Quinta" é a próxima grande aposta do canal. Depois de vários rumores, a SIC confirmou que vai avançar com uma edição de "A Quinta", com concorrentes anónimos.

"Viver na tranquilidade do campo, no meio da Natureza, pode até parece ser um sonho. No campo, nem tudo são rosas e a vida de sonho pode tornar-se um pesadelo", resume o canal nas redes sociais, acrescentando que as inscrições já se encontram abertas, através do e-mail quinta@sic.pt.

"Está a chegar à SIC, a nova aventura que promete mudar a sua vida", frisa a SIC.

O reality show foi originalmente transmitido pela TVI em 2004, 2005, 2015 e 2016 e contava com a participação de famosos. Mas, de acordo com a revista, a SIC deverá apostar numa temporada com concorrentes anónimos.

Veja o teaser: