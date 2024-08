A nova edição de "Secret Story - Casa dos Segredos" estreia-se a 15 de setembro na TVI. O reality show será apresentado por Cristina Ferreira.

De acordo com o canal, pela primeira vez na história do formato, o valor do prémio final será de 100 mil euros. "As câmaras já estão ligadas e os concorrentes já estão a ser selecionados, através de testes muito rigorosos. Só tem de ir a tvi.pt, inscrever-se e habilitar-se a ganhar 100 mil euros", revelou a apresentadora no teaser partilhado nas redes sociais.

Em Portugal, "Secret Story - Casa dos Segredos" estreou-se em 2010. António Queirós, de Baião, foi o vencedor da primeira edição, apresentada por Júlia Pinheiro.