Leonor Poeiras foi despedida da TVI em 2020 e, dois anos depois, é conhecida a decisão do tribunal em relação ao processo da apresentadora contra a TVI.

"O prometido é devido, sempre disse que me iria pronunciar quando saísse a sentença. A sentença saiu no dia 24 de fevereiro assinada pela senhora doutora juíza Mónica Carvalho é desfavorável à minha pessoa. Ao meu caso", revelou Leonor Poeiras na sua conta no Instagram.

"Portanto, obviamente que o doutor Garcia Pereira, que é o meu advogado, a sua equipa e eu, discordamos desta sentença . Não só por questões de factos, mas também de direito. Óbvio que não há outro caminho senão recorrer e é isso mesmo que vamos fazer", explicou a apresentadora no vídeo publicado nas redes sociais.

No Instagram, Leonor Poeiras agradeceu o apoio de todos os seus seguidores: "Agradeço todos terem estado desse lado, terem aguentado o meu silêncio, há mais de dois anos que estou aqui caladinha sobre a TVI. (...) Vamos em frente, significa apenas que ainda não acabou. Quem aguenta três anos, aguenta muito mais".