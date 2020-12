Leonor Poeiras esteve esta quarta-feira, dia 16 de dezembro, no programa "Cá Por Casa", da RTP1. No programa de Herman José, a antiga apresentadora da TVI recordou a sua saída do canal de Queluz de Baixo.

"Era uma coisa que se impunha. Não posso aceitar que ao fim de 17 anos digam que não precisam mais de mim e que me sugiram ir procurar trabalho noutro sítio. Não posso aceitar isso quando estive 17 anos dedicada em exclusivo à TVI. (...) Não queria, a TVI é uma casa para mim. Estão acionadas as vias judiciais já", frisou Leonor Poeiras.

A apresentadora confessou ainda que está de coração aberto para voltar à televisão, frisando que está feliz com o seu novo podcast no Instagram, "Levantar Poeira". "

Herman José recordou ainda o dia em que imitou Leonor Poeiras. "Sinto que tenho uma pequenina Leonor Poeiras dentro de mim", brincou o humorista da RTP.