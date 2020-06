Essas experiências foram vertidas em livro, num diário de caminho, em versão ampliada e ilustrada, editada pela D. Quixote, com o título “Leva-me Contigo. Portugal a pé pela Estrada Nacional 2”.

Depois do livro, a experiência do escritor ganha agora nova dimensão num documentário, realizado por João Pedro Félix e produzido por Vasco Galhardo Simões, que reúne filmagens inéditas do percurso e testemunhos das pessoas com quem se cruzou, bem como música original de CAIO.

Afonso Reis Cabral venceu, em 2014, o Prémio LeYa, com o romance “O Meu Irmão”, a história de um homem de 40 anos com síndrome de Down, que, com a morte dos pais, fica à guarda do bem-sucedido irmão mais velho, e todas as implicações que essa mudança acarreta para a vida de ambos.

Em 2017, foi-lhe atribuído o Prémio Europa David Mourão-Ferreira, na categoria de Promessa, e, em 2018, o Prémio Novos, na categoria de Literatura.

“Pão de Açúcar”, publicado no final de 2018, foi o seu segundo romance e arrecadou o Prémio José Saramago, em 2019.

O romance aborda um caso verídico ocorrido no Porto em 2006: o assassinato da transexual Gisberta, depois de sucessivos atos de violência e na sequência de um ataque, perpetrado por jovens entre os 12 e os 16 anos, à guarda da instituição católica Oficina de São José.