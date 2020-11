A partir desta segunda-feira, 2 de novembro, o História estreia o especial "Líderes dos Estados Unidos", a propósito das eleições presidenciais que terão lugar a 3 de novembro e que irão decidir quem será o próximo presidente dos Estados Unidos da América.

O canal centrar-se-á neste acontecimento histórico através de um especial inédito que marca a programação do mês. As estreias incluem as superproduções "Washington" (2 de novembro, às 22h15), série que conta com a participação da historiadora e vencedora do Prémio Pulitzer Doris Kearns Goodwin, e "Grant" (23 de novembro, às 22h15), minissérie produzida pelo ator Leonardo DiCaprio, que propõe um retrato de um dos generais e presidentes mais subestimados da história dos Estados Unidos: Ulysses S. Grant.

"Ao longo destas produções vamos descobrir os detalhes da vida de ambos os presidentes, graças a excertos de cartas e documentos pessoais que nunca tinham sido mostrados. Duas séries documentais que mostram, com dramatizações espetaculares, momentos-chave da História, como a Revolução das Treze Colónias ou a Guerra da Secessão", avança o História em comunicado.

A programação especial também contempla a estreia de "Black Patriots: Heróis da Revolução" (2 de novembro, às 23h35), um documentário produzido e narrado pela lenda da NBA Kareem Abdul-Jabbar, que relata a história da guerra da independência através dos olhos de algumas das figuras afro-americanas mais importantes da fundação dos Estados Unidos, entre as quais Crispus Attucks, Peter Salem, Phillis Wheatley e James Salem, Phillis Wheatley e James Armistead Lafayette.

Ao canal chega ainda "América: Momentos Decisivos" (9 de novembro, às 23h35), série que ao longo de seis horas repassa as piores crises pelas quais passou a nação e como, com os seus dotes de liderança e cooperação, conseguiram convertê-la numa superpotência.