Apesar de ter sido o tema mais comentado no Twitter em Portugal na noite deste domingo, dia 26 de abril, a estreia da primeira fase do "Big Brother" - o "BB Zoom" - não conseguiu conquistar a maioria dos espectadores, ficando atrás do arranque da nova edição de "Quem Quer Namorar um Agricultor?", da SIC.

Apresentado como a grande aposta do ano da TVI, o reality show apresentado por Cláudio Ramos foi acompanhado por cerca de um milhão e 300 mil espectadores, registando 24,5% de share. Já a estreia da terceira temporada de "Quem Quer Namorar um Agricultor?" liderou durante toda a noite, sendo o programa acompanhado por um milhão e 620 mil telespectadores.

Apresentado por Andreia Rodrigues, o reality show da SIC registou 17,1% de rating e 28,5% de share.

De acordo com os dados da Gfk/Caem, o "BB Zoom - A Caminho da Casa" foi o programa preferido da faixa etária 15-24.

No mesmo horário, a RTP1 emitiu uma emissão especial e solidária do "The Voice Portugal". O programa, que contou com a participação de mentores, apresentadores e antigos concorrentes, registou 8% de share e 4,1% de audiência média.

Nas redes sociais, Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, celebrou a vitória. "Somos há 15 meses a estação preferida dos portugueses. Parabéns a todas as nossas equipas! Orgulho", escreveu o apresentador na sua conta no Instagram.