O FC Porto recebe na terça-feira, no Estádio do Dragão, o Liverpool, no segundo jogo no Grupo B da Liga dos Campeões de futebol, que será arbitrado pelo russo Sergei Karasev.

O jogo será transmitido pela TVI a partir das 20h00.

O FC Porto, terceiro do Grupo B, com um ponto, defronta os ingleses do Liverpool, no topo, com três, na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, enquanto o AC Milan, quarto e último, sem pontos, recebe o Atlético de Madrid, segundo, com um.

Os ‘reds’ e o FC Porto defrontaram-se na Liga dos Campeões nas temporadas 2017/18 e 2018/2019.