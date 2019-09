"Living with Yourself" é a próxima aposta da Netflix. A comédia existencial centra-se em apenas uma questão: "Queremos mesmo ser pessoas melhores?". As repostas chegam a partir do dia 18 de outubro, anunciou o serviço de streaming em comunicado.

A história vai acompanhar Miles (Paul Rudd), um "homem com uma vida difícil que se submete a um novo e misterioso tratamento que promete torná-lo numa pessoa melhor. Quando acorda, descobre que foi literalmente substituído por uma nova e melhorada versão de si mesmo. Miles tenta lidar com as imprevistas consequências das suas ações e acaba por perceber que terá de lutar por Kate (Aisling Bea), a sua mulher, pela sua carreira e até pela sua própria identidade", explica a Netflix.

A série de oito episódios é contada de vários pontos de vista e foi criada e escrita por Timothy Greenberg ("The Daily Show com Jon Stewart"), realizada por Jonathan Dayton e Valerie Faris ("Battle of the Sexes", "Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos") e protagonizada por Paul Rudd.

"A visualização deste trailer poderá fazer de si uma pessoa melhor. A melhor pessoa possível", avisa a Netflix.

Veja o trailer: