No episódio deste domingo, dia 28 de março, de "Hell's Kitchen", Ljubomir Stanisic surpreendeu os concorrente com uma nova prova individual. No programa da SIC, o chef desafiou os participantes a estrelarem um ovo.

Com receio de não ter tempo para concluir a tarefa, o concorrente Hélder começou a preparar o ovo antes do tempo. “Hélder, estás a fazer o ovo porquê? (...) Eu não te mandei fazer ovo, pois não?", questionou Ljubomir Stanisic num dos momentos de tensão da emissão desta semana.

"Queres ocupar o meu lugar aqui? Três minutos não te chegava?", questionou ainda o chef. Pouco depois, o concorrente reconheceu que errou.