Na emissão especial do passado domingo, dia 2 de fevereiro, de "Pesadelo na Cozinha", Ljubomir Stanisic recordou alguns dos episódios mais marcantes do programa da TVI.

"Em 'Pesadelo na Cozinha', a presença do chef no Dom Dinis ajudou a resolver os maiores problemas do negócio, sobretudo, no tratamento de Hugo para com a mulher Cátia", lembra a produção do programa da estação de Queluz de Baixo.

Na emissão especial, o chef recorda ainda a forma como Hugo trava a sua esposa. "Fiquei ofendido com o dono do restaurante por tratar mal a mulher", confessou.

Veja aqui o vídeo.