Ljubomir Stanisic , chef de "Pesadelo na Cozinha", programa da TVI, é a nova contratação da SIC, canal onde irá integrar projetos transversais do Grupo Impresa "que terão expressão máxima na SIC generalista e nos diferentes canais do grupo", assinalou o comunicado oficial emitido esta sexta-feira pela estação.

Em comunicado, a TVI frisa que "Ljubomir Stanisic rescindiu unilateralmente o contrato de trabalho". "Ljubomir tinha um contrato de trabalho em vigor até ao final do ano, ao qual acrescia um valor dedicado pela produção dos seus programas. Tendo o Chef rescindido de forma unilateral, reserva-se agora a TVI o direito de ativar mecanismos legais que a salvaguardem, bem como aos anunciantes com quem havia compromissos assumidos no âmbitos dos projetos que envolviam Ljubomir Stanisic", frisa canal.

Em entrevista ao Diário de Notícia, a nova cara da SIC confirmou que será processado. "Sim, vão processar-me (...) Nunca rompi nenhum contrato na minha vida. Acabei por o fazer agora, mas porque assim que disse que ia para a SIC, sair hoje ou no final do ano era indiferente", frisou.

No comunicado, a TVI sublinhou ainda ter ficado surpreendida com "este procedimento inusitado, no momento em que decorriam negociações entre as partes para a renovação do acordo global por mais dois anos". "A TVI fez uma oferta e uma contra-oferta, dentro de valores considerados ajustados", explicou o canal.

"No início de 2020, Stanisic estabelecera já um novo contrato, em condições muito favoráveis e invulgares no mercado, para a produção de uma nova temporada de Pesadelo na Cozinha. Por razões de saúde, um problema sério num joelho, e devido à Pandemia, não foi possível concretizar a produção, o que deveria suceder agora, com data marcada para 15 de Setembro, dentro do espírito de boa fé e do contratualmente definido entre as partes. A TVI lançará, em breve, um novo programa do género", frisou a TVI em comunicado.