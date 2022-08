LL Cool J, Nicki Minaj e Jack Harlow são os MCs da próxima edição dos MTV VMAs 2022, anunciou a MTV em comunicado. A cerimónia decorre no Prudential Center, em Nova Jérsia, no dia 28 de agosto, e será transmitida a partir das 23h30, em direto e em exclusivo, pela MTV Portugal.

"Os três MCs terão a seu cargo a responsabilidade de anunciar os artistas, apresentadores e vencedores da noite – uma lineup repleta de estrelas – com uma abordagem inovadora e única, diferente do tradicional evento com anfitriões das últimas edições", adianta o canal.

Somando três nomeações aos VMAs – e uma vitória em 1991 na categoria Best Rap Video por Mama Said Knock You Out –, LL Cool J recebeu o Michael Jackson Video Vanguard Award em 1997. O rapper, compositor e ator atuou pela primeira vez nos VMAs em 1991, regressando em 1996, sendo que a sua última presença, já enquanto apresentador, foi no ano 2000.

Com 17 nomeações e cinco vitórias, Nicki Minaj regressa aos VMAs em dose tripla, pois, além de MC, será também uma das performers da noite (depois da sua última vez, em 2018) e prepara-se para receber o Video Vanguard Award. Levou para casa o seu primeiro Moon Person por Best Hip Hop Video em 2011, encontrando-se indicada na mesma categoria este ano.

O rapper Jack Harlow encontra-se no topo da lista de nomeados deste ano (com sete indicações), incluindo para dois dos maiores prémios da noite: Artist of the Year e Video of the Year, elevando as suas nomeações aos VMAs até ao momento para um total de dez desde 2020. Paralelamente, também será um dos artistas a atuar, marcando a sua estreia no palco dos VMAs.

Anitta, J Balvin, Marshmello x Khalid, Panic! At The Disco, Nicki Minaj, BLACKPINK, Jack Harlow, Lizzo e Måneskin têm atuações confirmadas na noite. O artista global Kane Brown vai assumir o Toyota Stage.

Jack Harlow, Kendrick Lamar e Lil Nas X, com sete nomeações, e Doja Cat e Harry Styles, com seis, lideram a corrida, seguindo-se Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift e The Weeknd (cinco cada) entre os grandes nomeados da noite.

Há 26 indicados pela primeira vez, sendo que alguns destes artistas acumulam várias nomeações. É o caso de Baby Keem (quatro), o artista MTV PUSH GAYLE (duas), Kacey Musgraves (duas) e Måneskin (duas). Na lista dos estreantes, destacam-se também Anitta, além de Becky G, Dove Cameron, Karol G, ITZY, JID, Muni Long, Tems, Wet Leg e muito mais.