Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky, Silvestre, Tweety e companhia regressam este sábado, dia 3 de julho, à televisão portuguesa. "Looney Tunes Cartoons", nova série dos estúdios Warner Bros., estreia-se no canal Boomerang às 10h20.

Antes da estreia em Portugal das novas aventuras das personagens, o produtor da nova versão, Peter Browngardt, esteve à conversa com o SAPO Mag e revelou que a oportunidade de criar novas aventuras surgiu durante um almoço.

"Quando terminei a série de animação 'Uncle Grandpa'... fui a algumas entrevistas para conhecer pessoas para decidir o que poderia ser o meu próximo projeto. E encontrei-me com um executivo da Warner Bros. para um almoço e revelei-lhe a minha paixão por 'Looney Tunes', que é a minha série de animação favorita", começa por contar, revelando que os seus episódios favoritos são os dos anos 1940. "Via os episódios sempre depois das aulas", confessa.

Fã e seguidor fiel da série de animação, Peter Browngardt aceitou o desafio de criar a nova temporada. "Ser capaz de produzir uma série e tentar chegar à qualidade das produções clássicas foi um desafio. Acho que nunca o vamos conseguir alcançar porque era uma outra épica", sublinha.

"Temos de respeitar o que foi feito e tentar dar o nosso melhor. Tentámos encontrar os artistas certos e com talento para ajudarem na produção, assim como músicos e estúdios de animação em todo o mundo", revela o produtor.

"Senti pressão, claro. Muita pressão e fomos muito duros connosco próprios. Trabalhámos muito para fazermos o nosso melhor trabalho", frisa Peter Browngardt em conversa com o SAPO Mag.

Para o produtor, o esforço de toda a equipa valeu a pena e ver o resultado final foi um momento de emoção. "Fiquei emocionado e chorei quando vimos todos o nosso trabalho, já com a música. Foi um grande momento. A música é muito importante nesta série", conta.

Segundo o criador, "Looney Tunes Cartoons" vai acompanhar "as personagens de sempre" e "novas aventuras". "Tentámos criar histórias clássicas em relação aos sentimentos, no sentido em que usámos pares clássicos de personagens", começa por revelar. "Mas também vamos levar as personagens para cenários modernos", acrescenta.

Segundo o canal, nos novos episódios "o Daffy Duck e o Porky procuram tesouros na selva, o Marvin aterra num novo planeta com o objetivo de o conquistar, o Bugs investiga um castelo encantado, o Tweety patina sobre o gelo, enquanto o Silvestre o tenta apanhar, o Coiote cria novas armadilhas para o Papa-Léguas, e o Elmer tenta que lhe cresça cabelo".

Em Portugal, os novos episódios vão para o ar no canal Boomerang todos os sábados e domingos, às 10h20. A segunda temporada da série de animação já foi confirmada pela HBO Max e estreia-se nos Estados Unidos a 8 de julho - veja aqui o primeiro teaser.