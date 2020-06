Em "Looney Tunes Cartoons", nova versão de "Looney Tunes", do serviço de streaming HBO Max, as personagens não vão usar armas de fogo. Em entrevista ao The New York Times, o produtor executivo da série, Peter Browngardt, revelou que o objetivo é lutar contra a violência e o uso de armas de fogo nos Estados Unidos.

"Vamos acabar com as armas", sublinhou, explicando que a nova série de "Looney Tunes" não irá mostrar Elmer Fudd, Yosemite Sam ou qualquer outra personagem com uma arma na mão. Na revisão dos episódios que vão chegar à HBO Max, um dos protagonistas vai deixar de perseguir coelhos com a sua famosa espingarda.

Segundo o The New York Time, na curta "Dynamite Dance", Elmer Fudd aborda Bugs Bunny com uma foice, deixando a espingarda de lado - veja aqui o vídeo.

"Estamos a passar por uma vaga de anti-bullying, de ‘todos temos que ser amigos’ e ‘todos temos que nos entender’. Os 'Looney Tunes' são a antítese disso mesmo. São duas personagens em conflito e por vezes as coisas tornam-se bastante violentas", explicou o produtor executivo.

A nova versão de "Looney Tunes" está disponível na HBO Max e conta com 80 episódios de 11 minutos.