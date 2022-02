De regresso a uma Los Angeles do futuro e certamente ainda mais distópica: está em preparação a série "Blade Runner 2099" para a Amazon Studios.

Ridley Scott realizou o clássico original com Harrison Ford, "Blade Runner - Perigo Iminente" (1982), a partir do conto "Será que os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?", de Philip K. Dick. A série seria uma sequela de Blade Runner 2049" (2017), o filme realizado por Denis Villeneuve que juntou Ford e Ryan Gosling.

O projeto junta a Amazon com a Alcon Entertainment, a produtora do segundo filme, e a Scott Free Productions, de Ridley Scott.

A missão de escrever e ser produtora executiva foi confiada a Silka Luisa, que está à frente de "Shining Girls", uma série ainda inédita com Elisabeth Moss para a Apple TV+.

O projeto é descrito como uma grande prioridade para a Amazon, que já está a juntar argumentistas para formar um grupo e desenvolver as histórias enquanto analisa potenciais datas para arrancar com a produção.

Ridley Scott está envolvido como produtor executivo e até poderá ser o realizador se o projeto avançar, segundo o Deadline.

"Blade Runner 2099" seria a primeira série em imagem real: no ano passado, estreou a animação "Blade Runner: Black Lotus", que se passa em 2032 e centra-se numa replicante, com a voz de Jessica Henwick.