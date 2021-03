Lourenço Ortigão decidiu vencer a sua participação na Media Capital, empresa que detém a TVI. "Para mim era uma oportunidade de negócio. Decidi avançar, mas, de qualquer forma, não sou acionista da TVI", contou o ator da estação de Queluz de Baixo à revista Men’s Health, citada pelo site A Televisão.

"Decidi vender a minha participação e ficar como ator, sujeito às ordens que me derem enquanto tiver contrato com a TVI. Virei os meus investimentos para outras opções da minha vida com menos exposição", frisou.

"A minha base é trabalhar como ator e nunca o vou deixar de ser", rematou.