A comédia romântica "Emily Em Paris" chegou no início de outubro à Netflix e tem liderado o top diário dos conteúdos mais vistos na plataforma em Portugal. Com argumento e produção executiva de Darren Star ("Younger", "O Sexo e a Cidade"), que também criou a série, a primeira temporada conta com 10 episódios de 30 minutos.

Para além da protagonista, Lily Collins ("Regras à Parte", "Até aos Ossos"), a personagem de Lucas Bravo também tem dado que falar nas redes sociais. Na série, o ator francês, de 32 anos, veste a pele de Gabriel, vizinho de Emily que está sempre disposto a ajudar a norte-americana.

Antes de fazer parte do elenco de "Emily Em Paris", Lucas Bravo participou em algumas produções, como "Sous le soleil de Saint-Tropez" ou "La crème de la crème".

No Instagram, o ator soma mais 965 mil seguidores, tendo registado um crescimento acentuado de 'gostos' depois da estreia da série da Netflix.