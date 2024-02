"Senhora do Mar", nova novela com Rita Blanco, Afonso Pimentel, Sofia Ribeiro e João Reis, estreou-se na segunda-feira, dia 5 de fevereiro, na SIC.

A nova produção é gravada na Ilha Terceira, nos Açores. Nas redes sociais, Luís Filipe Borges recordou a polémica em torno de "Rabo de Peixe", da Netflix, e as críticas à série por não contar com atores locais no elenco.

"Então, já contaram o número de actores açorianos nesta novela nova ou só há chatice quando são séries para a Netflix?", questionou o humorista e argumentista na sua conta no Facebook.

Luís Filipe Borges participou em um dos episódios de "Rabo de Peixe", vestindo a pele de Agostinho.