A segunda parte de "Lupin" chegou à Netflix na passada sexta-feira, dia 11 de junho, e rapidamente conquistou a liderança do top diário do serviço de streaming em vários países, como Portugal, Espanha, Brasil e França.

A nova temporada da série francesa conta com cinco episódios. No final dos novos capítulos, a Netflix confirma que "Lupin", produção protagonizada por Omar Sy, irá contar com uma terceira parte, ainda sem data de estreia.

Nos novos episódios, o protagonista continua a tentar vingar-se de Hubert Pellegrini. "O jogo acabou. A sede de vingança de Assane contra Hubert Pellegrini arrasou-lhe a família. De costas contra a parede, ele tem de pensar num novo plano, mesmo que isso signifique colocar-se em perigo", resume a Netflix.

Veja o trailer:

A série francesa é protagonizada por Omar Sy. "Há 25 anos, a vida do jovem Assane Diop sofreu uma profunda transformação quando o seu pai morreu após ser acusado de um crime que não cometeu. Agora adulto, Assane vai inspirar-se em 'Arsène Lupin, Ladrão de Casaca'", resume o serviço de streaming.

"Sedutor, vigarista, mestre do disfarce. Na sombra do passado, ele não quer roubar tempo - apenas a valiosa verdade", acrescenta a Netflix na sinopse de "Lupin".